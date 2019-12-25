Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию» компании, об этом сообщили в пресс-службе банка.

Передача состоялась 23 декабря, пояснили в Сбербанке, передает ТАСС.

«Золотая акция» позволяет блокировать продажу свыше 25% акций компании.

В «Яндексе» пояснили, что после регистрации Фонда общественных интересов «золотая акция» будет передана в него.

Ранее премьер Дмитрий Медведев, комментируя падение акций «Яндекса» из-за российских законопроектов, заявил, что это была «разовая ситуация».

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