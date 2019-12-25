Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию» компании, об этом сообщили в пресс-службе банка.
Передача состоялась 23 декабря, пояснили в Сбербанке, передает ТАСС.
«Золотая акция» позволяет блокировать продажу свыше 25% акций компании.
В «Яндексе» пояснили, что после регистрации Фонда общественных интересов «золотая акция» будет передана в него.
Ранее премьер Дмитрий Медведев, комментируя падение акций «Яндекса» из-за российских законопроектов, заявил, что это была «разовая ситуация».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В одном из петербургских автобусов произошел конфликт из-за неоплаченного проезда. В ходе инцидента одному из мужчин прострелили шею на остановке. Полиция просит помощи граждан в поиске злоумышленника, открывшего стрельбу на остановке в Калининском районе. По факту происшествия возбудили уголовное дело, пишет ИА «Невские новости».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Володин подвел итоги осенней сессии Госдумы – 2019 / 18 декабря
- На фото показали заправку американского корабля-невидимки гигантским авианосцем / 14 декабря
- Xiaomi собирается выпустить смартфон Mi 10 с самой быстрой зарядкой / 30 ноября
- Единороссы вручили школьникам паспорта в День Конституции / 12 декабря
- Наука: Память зависит от времени суток / 23 декабря
- Сергей Глушко шокировал поклонников огромным «пивным животом» / 29 ноября
- Состоялся официальный релиз игры Halo: Reach для ПК / 5 декабря
- Максим Галкин смутил Льва Лещенко вопросом о сексе в его жизни / 12 декабря