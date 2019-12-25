Обессиленная Кристина Асмус сделала признание

25.12.2019, 18:42, Разное

По словам знаменитости, в последние пару месяцев она находится в режиме – «выжить». С середины сентября она практически не спит.

«И я, безусловно, сама виновата. Даже когда выдавались относительно свободные часы, я всегда боялась позволить себе выдохнуть. Близкие говорят, что «никакой это не ‘особый’ период. Когда у тебя было иначе?» Да. Я решительно не умею отдыхать. Не умею расслабляться. Вообще», – призналась Асмус.

Кристина утверждает, что она никогда не сидит на месте. Будучи дома или в отпуске звезда вечно чем-то занята. «Я постоянно куда-то бегу, что-то учу, пишу, придумываю, расписываю, собираю», – утверждает обессиленная актриса.

Кроме того, светская львица все делает впопыхах, всегда куда-то торопится. А также много нервничает, что, конечно, плохо. Ведь стрессы забирают немало сил.

«Синдром отличницы» победить никак не могу. А так хочу научится иногда просто лежать и смотреть в потолок», – взвыла знаменитость.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 25 Дек 2019 в 6:16 PST



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