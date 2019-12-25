Автоновости: Роскошному внедорожнику «Комендант» определили начало производства

Расширение модельного ряда отечественной премиальной марки Aurus несколько замедлилось: сейчас ее линейка состоит, по большому счету, только из седана Senat в разных версиях. Сборка внедорожника Komendant – дело неблизкого будущего, а про минивэн Arsenal уже и не вспоминают.

Между тем, седан Senat стоимостью около 18 миллионов рублей пользуется спросом среди "рядовых" россиян: как заявил в интервью "Известиям" глава Минпромторга Денис Мантуров, на данный момент руководство бренда располагает примерно шестью сотнями заявок на приобретение этой модели.

Кабриолету Aurus Senat разрешили ездить за пределами Красной площади

Вот только удовлетворить их смогут не скоро. Сейчас машины бренда Aurus собирают практически вручную на мощностях НАМИ, и производственный план на следующий год – двести автомобилей, хотя ранее планировали сделать пятьсот. На первых порах обещано около десяти цветов кузова. Министр упоминает такие цвета, как "латте макиато", "бархатный рубин", "красная пустыня" и обещает дальнейшее расширение палитры "в рамках кастомизации". На конвейер Ford Sollers в экономической зоне "Алабуга" сборка переедет не ранее 2021 года.

Что касается внедорожника "Комендант", до сих пор не представленного публике, его производство стартует еще годом позже. Сертификационные процедуры, как сообщалось ранее, модель должна пройти в лучшем случае в конце 2020-го вместе с минивэном Arsenal, промышленную сборку которого, как оказалось, вообще не планируют. По словам Мантурова, решение о ней будет приниматься отдельно – в случае, если руководство компании "почувствует спрос".

Стоит отметить, что шансы "Коменданта" добраться до конвейера, несмотря на то, что процесс затягивается, по-прежнему велики: дело в том, что именно внедорожник должен стать самой востребованной моделью Aurus на Ближнем Востоке, где их сборку планируется организовать в том же 2022 году.

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