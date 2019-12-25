Умер писатель и журналист Владимир Бушин

На 96 году жизни ушел из жизни советский и российский писатель и журналист, ветеран войны Владимир Бушин.

О его смерти сообщил военный обозреватель, ведущий радио «Говорит Москва» Владислав Шурыгин. По его словам, писатель умер во сне – лег спать и не проснулся.

Владимир Бушин родился 24 января 1924 года в семье бывшего офицера российской императорской армии и медсестры. В 1941 году окончил школу в Москве за несколько дней до начала Великой Отечественной войны, а осенью 1942-го ушел на фронт. Начал публиковать стихи в армейской газете. После окончания литинститута работал в «Литературной газете», «Литературе и жизни» («Литературная Россия»), журналах «Молодая гвардия», «Дружба народов». Опубликовал несколько книг прозы, публицистики и поэзии.

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и орденом Отечественной войны II степени.

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