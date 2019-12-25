За махинации с билетами РЖД трех хакеров приговорили к реальным срокам

Трех хакеров, взломавших базы данных РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с билетами, приговорили к срокам от 10 до 13 лет колонии.

«Назначить наказание по совокупности преступлений Максиму Матюшеву 13 лет колонии строго режима, Андрею Жданову – 12 лет 6 месяцев колонии строгого режима, Кириллу Кулабухову – 10 лет колонии общего режима», – говорится в приговоре, вынесенном Басманным судом, передает РИА «Новости».

Прокуратура запрашивала для обвиняемых сроки от 10 до 15 лет. Суд признал их виновными в мошенничестве в сфере компьютерной информации, а также в участии в организованном преступном сообществе (ОПС).

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры отметили, что за время работы этой ОПС с 2013 по 2014 годы участники оформили свыше 5 тыс. электронных билетов более чем на 17 млн рублей.

Деньги злоумышленники получали, сдавая билеты в железнодорожные кассы. Процесс над ними проходил больше года, за это время допросили 31 потерпевшего, свыше 190 свидетелей из разных регионов.

Расследование дела вела следователь по особо важным делам управления МВД на транспорте по ЦФО Евгения Шишкина, ее застрелили в октябре 2018 года возле дома в Подмосковье. Сообщалось, что убийство может быть связано с расследованием этого дела.

Ранее сообщалось, что в РФ хакеры использовали зараженные ресурсы государственных компаний для майнинга криптовалют.

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