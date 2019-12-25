Зеленский подписал закон, который упрощает процедуру аренды госимущества

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «Об аренде государственного и коммунального имущества» № 157-ІХ. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон внедряет простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду государственного и коммунального имущества, которая более выгодна благодаря свободной конкуренции.

Документ излагает в новой редакции Закон Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества», а также вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Кодекс Украины по процедурам банкротства и ряд законов, определяя правовые, экономические и организационные отношения, связанные с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности.

Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе будет публиковаться вся информация о договорах аренды государственного и коммунального имущества.

Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.

Также появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду. Так, предусматривается создание двух перечней: Перечень первого типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) и Перечень второго типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна нулю или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.

Законом определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.

Принятие закона обеспечит совершенствование механизмов и процедур передачи государственного и коммунального имущества в аренду, будет способствовать прозрачности и открытости приватизационных процессов, а также увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты.

3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №1055-1 «Об аренде государственного и коммунального имущества».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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