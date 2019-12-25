В Буркина-Фасо 42 человека погибли в результате нападения террористов. Семь погибших были солдатами. Из 35 жертв среди мирных жителей большинство – женщины. Об этом 24 декабря сообщило государственное агентство AIB.

Нападение произошло утром 24 декабря. Около 20 человек получили ранения.

Президент Буркина-Фасо Рох Каборе объявил национальный траур на 48 часов с 25 по 26 декабря в память об убитых.

Attaque d'Arbinda: un deuil national de 48hOuagadougou, 24 déc. 2019(AIB)-Le président du Faso Roch Kaboré a decrété… Posted by Agence d'Information du Burkina (AIB) on Teisipäev, 24. detsember 2019

По данным агентства, армия провела ответную операцию, в результате которой было нейтрализовано 80 террористов. Также солдаты вернули сотню мотоциклов, оружие и боеприпасы, которые были похищены во время одного из нападений.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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