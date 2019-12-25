В Одесской области неизвестные избили женщину-военную. Об этом 25 декабря в Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области», – написал Загороднюк.

По его словам, сейчас с рабочим визитом в Одессе находится его заместитель Иван Руснак, который занялся этой ситуацией.

«Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и дает соответствующие материалы в Военную прокуратуру. Дело беру под личный контроль», – добавил министр.

Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин у Одеській області. З… Posted by Андрій Загороднюк on Kolmapäev, 25. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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