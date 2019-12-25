Диетолог объяснила, чем опасны фрукты после новогоднего застолья

С приходом новогодних праздников люди употребляют много вредных или не совсем полезных продуктов. Диетолог Екатерина Бурляева рассказала, как питаться в эти дни без вреда для здоровья.

Диетолог отметила, что не стоит отказывать себе в употреблении продуктов, важно соблюдать пропорции количества блюд и их сочетание. К примеру, лучше, чтобы на столе не было много жирных продуктов, таких, как жареная свинина и майонез, салаты с большим содержанием масла, жирные виды рыбы, мясная нарезка и другие.

Подобные блюда специалист советует чередовать с овощными нарезками или запеченными в духовке овощами, что также даст ощущение сытости, но никак не повлияет на фигуру. Необходимо заранее позаботиться о том, чтобы основу составляли низкокалорийные продукты и несладкие напитки, например, морсы, компоты или вода с лимонным соком. Высококалорийные блюда рекомендуется готовить и подавать порционно, чтобы не было соблазна съесть лишнего.

Гречка, пшено, перловка, булгур, хлеб из муки не высшего сорта, отметила диетолог, помогут уменьшить последствия от употребления алкоголя, однако выбирать эксперт советует слабоалкогольные напитки. На следующий день после застолья можно вернуться к привычному рациону питания, не рекомендуется увлекаться сладкими и кислыми фруктами.

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