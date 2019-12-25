В Китае нашли древний кратер от большого метеорита

25.12.2019, 18:30, Новости дня

На северо-востоке Китая в уезде Илань провинции Хэйлунцзян ученые обнаружили метеоритный кратер диаметром 1850 метров и глубиной 150 метров. Об этом 25 декабря сообщает агентство Синьхуа.

Исследование было проведено Гуанчжоуским институтом геохимии при Академии наук Китая.

Расположенный в юго-западной части Малого Хингана, чашеобразный ударный кратер в целом хорошо сохранился, только одна треть его краев размыта. На большей части поверхности кратера растет белая береза.

Результаты исследования показывают, что кратер Илань появился на гранитном основании мелового периода (145-66 млн лет назад), но точная дата его образования требует дальнейшего изучения. Между тем озерные отложения на дне кратера указывают на то, что когда-то на этом месте было озеро, которое исчезло около 10 тыс. лет назад. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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