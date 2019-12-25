В Китае нашли древний кратер от большого метеорита

На северо-востоке Китая в уезде Илань провинции Хэйлунцзян ученые обнаружили метеоритный кратер диаметром 1850 метров и глубиной 150 метров. Об этом 25 декабря сообщает агентство Синьхуа.
Исследование было проведено Гуанчжоуским институтом геохимии при Академии наук Китая.
Расположенный в юго-западной части Малого Хингана, чашеобразный ударный кратер в целом хорошо сохранился, только одна треть его краев размыта. На большей части поверхности кратера растет белая береза.
Результаты исследования показывают, что кратер Илань появился на гранитном основании мелового периода (145-66 млн лет назад), но точная дата его образования требует дальнейшего изучения. Между тем озерные отложения на дне кратера указывают на то, что когда-то на этом месте было озеро, которое исчезло около 10 тыс. лет назад.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Телеведущая Алена Водонаева в сосцетях заявила, что презирает российские семьи, которые заводят нескольких детей, после этого пользователи раскритиковали ее позицию. «В РФ рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- СК предъявил Полонкоеву обвинение в покушении на убийство главы центра «Э» по Ингушетии / 7 декабря
- Акции протеста оппозиции возобновились в Тбилиси / 25 ноября
- В ряде областей Украины ожидается значительный снег – Укргидромедцентр / 2 декабря
- В центре Калининграда рабочие вместо настоящего покрытия на тротуаре нарисовали плитку / 21 декабря
- Восемь шахтеров оказались заблокированы под землей на юге Китая / 25 ноября
- Российский военкор рассказал, как стал героем фейка / 17 декабря
- 1+1 — в преступлениях «воинов АТО» виноват посттравматический синдром / 5 декабря
- Тело мужчины без головы и кистей рук обнаружили в Московской области / 16 декабря