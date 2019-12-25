Иван Охлобыстин перестал служить в храме после негативной критики недоброжелателей

25.12.2019, 18:30, Разное

Известный актёр Иван Охлобыстин перестал служить в храме и временно отстранён от работы священником из-за негативной критики недоброжелателей. Причиной нападок стал выход фильма «Царь», где он сыграл шута Вассиана.
В эфире программы «Судьба человека» Иван Охлобыстин пояснил об истинных причинах ухода из русской православной церкви. Неприятный инцидент случился после того, как в 2009 году на большие экраны вышел фильм «Царь». Несмотря на одобрение Патриарха на съёмки в этом фильме, Иван Охлобыстин столкнулся с массой критики после исполнения роли царского шута. Многие поклонники актёра и простые верующие интересовались, как священник может представать перед зрителями в столь неподобающем образе. В итоге Охлобыстин принял решение уйти из церкви.

При этом актёр не отрицает, что вернётся к служению, но это возможно только после завершения карьеры в кино. «Пока снимаюсь, в храме лучше не служить», — подытожил Иван Охлобыстин. Также он отметил, что не мог поступить иначе, ибо в противном случае тень негативных высказываний выльется и на русскую православную церковь, а этого он допустить никак не может.



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