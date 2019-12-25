Максим Фадеев высказался по поводу Наргиз и ее отношения к России

25.12.2019, 18:30, Разное

Наргиз Закирова в своем интервью рассказала, что ее дети живут в Америке и не собираются в Россию. Певица поддерживает их жизненную позицию. Максим Фадеев высказался по поводу ее отношения к стране, где она построила карьеру.
Закирова неоднократно нелестно высказывалась о России, чем вызвала негативную реакцию со стороны критиков. Многие осуждают певицу за то, что она построила успешную карьеру в стране, о которой теперь критически высказывается. Благодаря российским гражданам она стала популярной и обеспеченной. Продюсер Максим Фадеев прокомментировал слова своей бывшей подопечной, с которой со скандалом попрощался. По его словам, из уст Наргиз неоднократно звучали жалобы на условия работы в России. Ей не нравилось выступать в провинции, поскольку там были убогие концертные залы. Еще продюсер добавил, что певица неблагодарна своим поклонникам, которые приходили на концерты и платили за это деньги. Только благодаря им она жила, как хотела.

Бывший директор артистки Сергей Лавров ранее тоже комментировал поведение своей бывшей протеже. Ему, как и Фадееву, не понятно, почему Закирова не ценит российских зрителей, ведь именно они помогли ей в создании карьеры.



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