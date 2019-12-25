Анастасия Костенко дала отпор злопыхателям

Пользователи Сети напали на жену спортсмена с расспросами. Многие попытались подловить модель на лжи, но сделать им этого не удалось.
Костенко предложила поклонникам задать ей интересующие их вопросы и пообещала на все ответить. Собственно, Анастасия сдержала слово. Причем она не поленилась и сделала это очень развернуто.
Так, фолловеров интересовало, почему некогда заявившая о неприязни к детскому мейк-апу девушка красит губы своей полуторагодовалой дочери. Потому что, глядя на многие снимки Миланы в «Инстаграме» ее матери, создается впечатление, что девочка пользовалась блеском.
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Анастасия поспешила оправдаться. Она объяснила, что ее просто-напросто неправильно поняли. Ей не нравится, когда слишком сильно прибегают к помощи фоторедакторов. От этого лицо начинает выглядеть неестественно и сильно отличается от себя в реальности.
«Милаша часто облизывает губы, никто их не красил. Ну и я могла поцеловать, в конце концов», – заявила Костенко.
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