Анастасия Костенко дала отпор злопыхателям

25.12.2019, 18:26, Разное

Пользователи Сети напали на жену спортсмена с расспросами. Многие попытались подловить модель на лжи, но сделать им этого не удалось.

Костенко предложила поклонникам задать ей интересующие их вопросы и пообещала на все ответить. Собственно, Анастасия сдержала слово. Причем она не поленилась и сделала это очень развернуто.

Так, фолловеров интересовало, почему некогда заявившая о неприязни к детскому мейк-апу девушка красит губы своей полуторагодовалой дочери. Потому что, глядя на многие снимки Миланы в «Инстаграме» ее матери, создается впечатление, что девочка пользовалась блеском.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94) 25 Дек 2019 в 6:03 PST

Анастасия поспешила оправдаться. Она объяснила, что ее просто-напросто неправильно поняли. Ей не нравится, когда слишком сильно прибегают к помощи фоторедакторов. От этого лицо начинает выглядеть неестественно и сильно отличается от себя в реальности.

«Милаша часто облизывает губы, никто их не красил. Ну и я могла поцеловать, в конце концов», – заявила Костенко.  



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Телеведущая Алена Водонаева в сосцетях заявила, что презирает российские семьи, которые заводят нескольких детей, после этого пользователи раскритиковали ее позицию. «В РФ рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика