Журналист Татьяна Столяр: «Константин Богомолов «присосался» к культурному пласту столицы»

25.12.2019, 18:21, Разное

В недавнем выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» обсуждалась тема светской жизни в Москве. Журналист и основатель Telegram-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр высказала мнение о том, что, к примеру, Константин Богомолов присоединился к культурному пласту столицы, лишь «присосавшись» к нему.
В ходе беседы Столяр заявила, что большая часть людей, относящихся к столичному светскому обществу, мало понимает в искусстве, но тем не менее, все продолжают посещать концерты и театральные премьеры, пытаясь таким образом, вероятно, казаться «более умными и культурными». Относительно супруга Ксении Собчак Константина Богомолова журналист сказала, что он в своё время «присосался» к культурному пласту. По мнению журналиста, обеспеченный класс выступает на «культурном подсосе», потому что многим становится скучно посещать из года в год одни и те же мероприятия или постоянно слушать одинаковые беседы.

В ответ Собчак заметила, что такая тенденция гораздо лучше «прожигания жизни в ночных клубах», как было ещё несколько лет назад. Относительно критики в адрес Богомолова его супруга заявила, что это, скорее, она, будучи светской львицей, «присосалась» к культурному пласту.



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