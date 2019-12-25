Голый Тарзан показал мастер-класс по обмену энергией с женщинами

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, показал на своей странице в Instagram несколько снимков с выступления со своим балетом. На фото мужчины, как отметил артист, проводят обмен энергией с девушками.

В своем микроблоге в соцсети Сергей Глушко показал несколько фото, где он запечатлен голым, прикрываясь лишь простыней. Остальные танцоры балета также танцевали на мероприятии обнаженными, а по задумке еще и провели обмен энергией с девушками. Для этого мужчины обнимали их и танцевали вместе.



Тем не менее, обнаженными снимками Сергей Глушко вызвал бурную реакцию своих поклонников. Пока одни в очередной раз восхитились физической формой танцора, другие поспешили его раскритиковать за столь откровенные танцы в компании женщин.

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