Голый Тарзан показал мастер-класс по обмену энергией с женщинами

25.12.2019, 18:21, Разное

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, показал на своей странице в Instagram несколько снимков с выступления со своим балетом. На фото мужчины, как отметил артист, проводят обмен энергией с девушками.
В своем микроблоге в соцсети Сергей Глушко показал несколько фото, где он запечатлен голым, прикрываясь лишь простыней. Остальные танцоры балета также танцевали на мероприятии обнаженными, а по задумке еще и провели обмен энергией с девушками. Для этого мужчины обнимали их и танцевали вместе.

Тем не менее, обнаженными снимками Сергей Глушко вызвал бурную реакцию своих поклонников. Пока одни в очередной раз восхитились физической формой танцора, другие поспешили его раскритиковать за столь откровенные танцы в компании женщин.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Телеведущая Алена Водонаева в сосцетях заявила, что презирает российские семьи, которые заводят нескольких детей, после этого пользователи раскритиковали ее позицию. «В РФ рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика