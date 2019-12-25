Компания Samsung намекнула на скорый выход планшета Galaxy Tab S6 5G

Не так давно в Сети появилась информация о готовящейся к премьере модели планшета Galaxy Tab S6 от Samsung с возможностью поддержки 5G. Пару дней назад на официальном интернет-портале компании разместили данные о ещё не представленном устройстве, что многие посчитали намёком на его скорый выход.

Согласно имеющейся информации, Samsung Galaxy Tab S6 5G в числе схожих устройств появился на странице с акционными предложениями производителя. Все перечисленные планшеты доступны для внутреннего рынка Южной Кореи и приобрести их по сниженной цене поклонники бренда могут до конца марта следующего года. Рядом с ещё не представленным гаджетом присутствует отметка «скоро», что, вероятно, может являться намёком на презентацию уже в ближайшее время.

Samsung Galaxy Tab S6 5G оснастили AMOLED-экраном размером 10,5 дюймов, расположенным под дисплеем дактилоскопическим датчиком, фронтальной и основной камерой с двумя датчиками. Также предусмотрен стилус и ёмкая аккумуляторная батарея. В качестве процессора выступает тот же, что и в планшете Galaxy Tab S6 Snapdragon 855, но с модемом X50 для поддержки сетей пятого поколения.

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