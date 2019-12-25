Гуцериев назвал слухи про обыски в его доме ложью

25.12.2019, 18:12, Новости дня

Основатель и совладелец группы «Самфар» миллиардер Михаил Гуцериев заявил, что публикации об обысках у него в квартире и в офисах 10 компаний, связанных с ним, не соответствуют действительности.

«Все, что там (в интернете – прим. ВЗГЛЯД) происходит, неправда», – сообщил Гуцериев, передает РИА «Новости».

Отмечается, что бизнесмен в среду пришел в Кремль для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сообщения об обысках появились в соцсетях, в пресс-службе группы «Самфар» их опровергли.

Михаил Гуцериев – предприниматель, главный акционер промышленно-финансовой группы «Самфар», в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК «Нефтиса», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и другие.

В 2018 году рейтинг богатейших семей России, составленный российской версией журнала Forbes, возглавила семья Гуцериевых.



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Последнее: Основатель и совладелец группы «Самфар» миллиардер Михаил Гуцериев заявил, что публикации об обысках у него в квартире и в офисах 10 компаний, связанных с ним, не соответствуют действительности. «Все, что там (в интернете – прим. ВЗГЛЯД) происходит, неправда», – сообщил Гуцериев, передает РИА «Новости». Отмечается, что бизнесмен в среду пришел в Кремль для встречи с […]

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