The Hardkiss выпустили ролик с песнями Helpless и «Щедрик». Видео

видео
Видео: The HARDKISS / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: видео Видео: The HARDKISS / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ФСБ задержала бывшего зама главы угрозыска ОМВД по делу о съемных квартирах в Москве / 26 ноября
- Суд взыскал с Дмитрия Гудкова 50 тысяч рублей по иску члена Общественной палаты о защите чести и достоинства / 27 ноября
- Витренко: Конкурс на должность главы «Нафтогазу» вряд ли можно провести до конца года / 3 декабря
- Голикова заявила об охвате почти всех ветеранов ежегодной диспансеризацией / 11 декабря
- Зеленский сравнил сериал «Слуга народа» с ядерным оружием / 13 декабря
- «Дети задыхались». Через сутки после пожара в Одессе неизвестна судьба еще 13 человек / 6 декабря
- Депутата Госдумы РФ из Крыма заочно приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену в Украине / 11 декабря
- Путин пообещал решить проблемы демографии в Зауралье / 19 декабря