Светлана Белогурова рассказала, что Александр Головин не хочет видеться со своим ребенком

Бывшая любовница звезды сериала «Кадетство» и фильмов «Елки» Алекандра Головина Светлана Белогурова заявила, что актер не хочет видеться со своим ребенком. По ее словам, Головин слишком зависим от мнения своих родителей.

Белогурова отметила, что звезда кинематографа видит сообщения, но никак на них не отвечает и не принимает никакого участия в воспитании дочери Оливии. Вероятнее всего, Головин боится ответственности. Мать девочки отмечает, что уже устала от постоянных скандалов и судов и не собирается продолжать «войну» в будущем. Тем более, что актер в последнее время исправно платит алименты.

Финансовую помощь Александр Головин Белогуровой начал оказывать за три месяца до рождения дочери, но после родов актер пропал. Он не выходил на связь и не платил денег. По словам бывшей возлюбленной, Головин и его родители ждали решения суда о назначении алиментов. Суд прошел в сентябре и присудил выплачивать 24 тысячи рублей. После этого платежи приходили регулярно.

«Он боится ответственности, у него проблемы официально с родителями, на почве всех его движений. Он не то что зависим, просто мама сказала, вот и всё», — заявила Белогурова.

Молодая мать утверждает, что если актер захочет общаться с ребенком, то не будет ему препятствовать. Однако все зависит от желания звезды «Кадетства». Белогурова планирует отдать Оливию в детский сад, когда ей исполнится два года, а сама пойдет работать.

Головин и Белогурова познакомились на съемочной площадке фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы». У них был бурный роман, но когда девушка забеременела, актер пропал и после рождения девочки сразу не признавал отцовства.

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