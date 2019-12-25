Гарик Сукачёв обязан Ивану Охлобыстину своей жизнью

25.12.2019, 18:04, Разное

Известный российский рок-музыкант Гарик Сукачёв в эфире телепередачи «Судьба человека» пояснил о том, что он обязан киноактёру Ивану Охлобыстину собственной жизнью. В своё время певец находился в подавленном состоянии из-за того, что никак не мог написать сценарий для своей ленты «Праздник».
Гарик Сукачёв нуждался в помощи своего друга Ивана Охлобыстина, но в силу занятости актёр не мог ответить ни на один телефонный звонок своего друга. Не знал музыкант, и где находится его коллега. Когда же исполнитель, наконец, дозвонился ему, то сгоряча заметил: если артист не поможет ему со сценарием, то больше не увидит его в живых. После таких слов Иван Охлобыстин оставил все свои дела и примчался к другу, пообещав обязательно помочь певцу с его творческим проектом.

Иван Охлобыстин считает Гарика Сукачёва очень непростым человеком, «драконом внутри», снаружи кажущимся «уютным и маленьким», но на самом деле обладающим огромной силой – как разрушающей, так и созидающей. Актёр также назвал музыканта один из лучших современных режиссёров.



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