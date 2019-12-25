«Застукала»: Дарина Эрвин показала рассматривающего голую женщину Александра Цекало

Дарина Эрвин и Александр Цекало продолжают доказывать общественности, что они счастливы проводить время вместе, несмотря на колкие комментарии недоброжелателей. Недавно молодая супруга артиста показала, как «застукала» его за рассматриванием голой женщины, о чем пояснила в Instagram.
Александр Цекало не публикует снимки и не общается с поклонниками в социальных сетях, однако молодая супруга продюсера Дарина Эрвин часто показывает совместные с избранником фотографии и видео. Так, недавно в разделе Stories художница продемонстрировала реакцию мужа на ее подарок для него к Рождеству. Супруга порадовала артиста книгой, написанной специально для него в виде их переписки в Instagram.
Также Дарина Эрвин опубликовала короткое видео, где запечатлела, как Александр Цекало рассматривает одну из картин своей жены, как известно, она рисует обнаженные натуры. «Застукала», — отметила художница, на картине была запечатлена голая женщина. Стоит отметить, что Цекало не только рассмотрел, но и потрогал полотно созданной его избранницей картины.
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