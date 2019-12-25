Под Москвой у приезжей нашли два килограмма наркотиков

Подмосковные полицейские нашли у 39-летней уроженки ближнего зарубежья в одинцовском поселке Барвиха порядка двух килограммов героина. Кроме того, в телефоне женщины нашли адреса закладок в Шульгино и Барвихе.
Подозреваемую задержали и завели дело о покушении на незаконную наркоторговлю. Приезжей грозит до 20 лет лишения свободы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Подмосковные полицейские нашли у 39-летней уроженки ближнего зарубежья в одинцовском поселке Барвиха порядка двух килограммов героина. Кроме того, в телефоне женщины нашли адреса закладок в Шульгино и Барвихе. Подозреваемую задержали и завели дело о покушении на незаконную наркоторговлю. Приезжей грозит до 20 лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ученые: Недоваренное мясо может стать причиной токсоплазмоза / 13 декабря
- Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео) / 10 декабря
- Перестройка начинается в субботу / 3 декабря
- Майдан в Белоруссии: Лукашенко поставили ультиматум перед встречей с Путиным / 30 ноября
- Мнение: Путин: Россия не будет дотировать Белоруссию низкими ценами на газ / 19 декабря
- Мнение: Слабеющие друзья китайских товарищей / 19 декабря
- Единственная просьба: раскрыто прощальное обращение Ельцина к Путину / 25 декабря
- В Минске назвали дату интеграции с Россией: белорусы отреагировали / 24 декабря