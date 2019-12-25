Под Москвой у приезжей нашли два килограмма наркотиков

Подмосковные полицейские нашли у 39-летней уроженки ближнего зарубежья в одинцовском поселке Барвиха порядка двух килограммов героина. Кроме того, в телефоне женщины нашли адреса закладок в Шульгино и Барвихе.

Подозреваемую задержали и завели дело о покушении на незаконную наркоторговлю. Приезжей грозит до 20 лет лишения свободы.

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Последнее: Подмосковные полицейские нашли у 39-летней уроженки ближнего зарубежья в одинцовском поселке Барвиха порядка двух килограммов героина. Кроме того, в телефоне женщины нашли адреса закладок в Шульгино и Барвихе. Подозреваемую задержали и завели дело о покушении на незаконную наркоторговлю. Приезжей грозит до 20 лет лишения свободы.