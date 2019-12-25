В Москве трем хакерам дали от 10 до 13 лет за взлом электронных систем РЖД и S7

Басманный суд Москвы признал троих хакеров виновными во взломе электронных систем покупки авиа- и железнодорожных билетов. Как сообщает «Интерфакс», Максима Матюшева приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии, Андрея Жданова — к 12,5 годам, Кирилла Кулабухова — к 10 годам.

Кулабухов будет отбывать наказание в колонии общего режима, остальные — в колонии строгого режима.

Оглашение приговора заняло три дня.

Хакеры признаны виновными по части 1, 2 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе) и части 2, части 4 статьи 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное организованной группой).

По данным следствия, подсудимые с помощью вирусов взламывали электронные системы организаций, продававших билеты, после чего получали доступ к информации, логину и паролю личных кабинетов кассиров.

После авторизации соучастники вводили информацию о подставных пассажирах в электронную квитанцию и за счет денежных средств организации производили электронный платеж. Затем они обналичивали денежные средства, возвращая билеты в железнодорожные кассы.

По данным СМИ, были взломаны электронные системы РЖД и авиакомпании S7.

По словам официального представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерины Коротковой, «за время существования сообщества с 2013 по 2014 год его участники незаконно оформили свыше 5 тысяч электронных маршрутных квитанций на общую сумму более 17 млн рублей».

Судебный процесс длился более года. Уголовное дело расследовала старший следователь по особо важным делам следственной части следственного управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Московской области.

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