Onuka выпустила альбом концерта с НАОНИ

Украинская группа Onuka выпустила альбом концерта «Mozаїка» в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба коллектива.
Оркестровую версию альбома «Mozаїка» группа приурочила к зимним праздникам. Эту версию альбома можно найти на всех стриминговых платформах. Запись стала вторым лайв-релизом в дискографии группы, и помимо треков с альбома «Mozаїка», на нем можно услышать синглы Xashi, Zenit, оркестровую пьесу «Ватра» Владимира Матвийчука.
«Музыканты НАОНИ раскрыли наш второй альбом именно в музыкальном плане, наполнив его новыми оттенками. Благодаря народным инструментам сингл Zenit словно расцвел, а Xashi приобрел авангардное звучание. Эта запись для меня сродни музыкальному итогу года, который так был насыщен гастролями. В нем есть две сверхважные для меня составляющие: сцена и наш слушатель», – рассказала лидер Onuka, Ната Жижченко
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Украинская группа Onuka выпустила альбом концерта «Mozаїка» в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба коллектива. Оркестровую версию альбома «Mozаїка» группа приурочила к зимним праздникам. Эту версию альбома можно найти на всех стриминговых платформах. Запись стала вторым лайв-релизом в дискографии группы, и помимо треков с альбома «Mozаїка», на нем можно […]
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