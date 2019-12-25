Onuka выпустила альбом концерта с НАОНИ

25.12.2019, 17:54, Новости дня

Украинская группа Onuka выпустила альбом концерта «Mozаїка» в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба коллектива.

Оркестровую версию альбома «Mozаїка» группа приурочила к зимним праздникам. Эту версию альбома можно найти на всех стриминговых платформах. Запись стала вторым лайв-релизом в дискографии группы, и помимо треков с альбома «Mozаїка», на нем можно услышать синглы Xashi, Zenit, оркестровую пьесу «Ватра» Владимира Матвийчука.

«Музыканты НАОНИ раскрыли наш второй альбом именно в музыкальном плане, наполнив его новыми оттенками. Благодаря народным инструментам сингл Zenit словно расцвел, а Xashi приобрел авангардное звучание. Эта запись для меня сродни музыкальному итогу года, который так был насыщен гастролями. В нем есть две сверхважные для меня составляющие: сцена и наш слушатель», – рассказала лидер Onuka, Ната Жижченко

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Украинская группа Onuka выпустила альбом концерта «Mozаїка» в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба коллектива. Оркестровую версию альбома «Mozаїка» группа приурочила к зимним праздникам. Эту версию альбома можно найти на всех стриминговых платформах. Запись стала вторым лайв-релизом в дискографии группы, и помимо треков с альбома «Mozаїка», на нем можно […]

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