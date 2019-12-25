Голикова заявила о рекордно низкой младенческой смертности в России

Младенческая смертность и смертность от туберкулеза за период с января по октябрь 2019 года оказался рекордно низким за всю историю, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
«К сожалению, не удалось добиться запланированного темпа снижения смертности. Но за 11 месяцев этого года, по предварительным данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность населения сократилась на 29 тыс. человек. Уровень младенческой смертности, смертности от туберкулеза за 10 месяцев наименьший за всю историю России», – приводит слова Голиковой «Интерфакс».
Напомним, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» также впервые введены массовые профилактические осмотры и двухэтапная диспансеризация населения, охватившая более 41% населения.
Для жителей сел повышена доступность первичной медико-санитарной помощи за счет ввода в эксплуатацию более 350 новых ФАПов, врачебных амбулаторий, и также 500 мобильных медицинских комплексов.
В 2019 году возросла выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях с 52,0% до 57,9%, а при некоторых видах более 66%. В поликлиниках создано более 80 центров онкологической помощи.
В 2020 году будет дополнительно создано 110 центров амбулаторной онкологической помощи на базе существующих медицинских организаций.
Ранее Голикова сообщила, что за десять месяцев 2019 года смертность в РФ снизилась на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года.
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Последнее: Младенческая смертность и смертность от туберкулеза за период с января по октябрь 2019 года оказался рекордно низким за всю историю, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. «К сожалению, не удалось добиться запланированного темпа снижения смертности. Но за 11 месяцев этого года, по предварительным данным, по сравнению […]
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