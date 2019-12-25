Телеведущая Анфиса Чехова планирует встречать Новый год в бикини

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков в купальнике и посетовала на погоду в декабре. Звезда отметила, что впору встречать Новый год в бикини, что она и собирается сделать.
На снимках телеведущая Анфиса Чехова предстала в синем бикини на фоне бассейна у пальм. Открытый купальник выгодно подчеркнул ее пышные формы, что сразу же заметили поклонники звезды. В описании знаменитость отметила, что не такую погоду хотелось бы на Новый год, посетовав, что впору встречать праздник в летней одежде.
Также Анфиса Чехова добавила, что «история ее пупка продолжается», ведь на первом фото он спрятался, а вот на втором появился. Поклонники в очередной раз восхитились красотой и сексуальностью теледивы, отметив, что купальник ей явно к лицу, а потому к Новому году их кумир готова, пишет издание «Слово и Дело».
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Последнее: Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков в купальнике и посетовала на погоду в декабре. Звезда отметила, что впору встречать Новый год в бикини, что она и собирается сделать. На снимках телеведущая Анфиса Чехова предстала в синем бикини на фоне бассейна у пальм. Открытый купальник выгодно подчеркнул ее пышные формы, что […]
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