Apple может отказаться от оптической стабилизации

Американский технологический гигант корпорация Apple ищет новые решения для совершенствования качества съёмки мобильными устройствами. Недавно стало известно, что производитель в следующих моделях iPhone может отказаться от оптической стабилизации изображения.

Несколько месяцев назад купертиновцы презентовали инновационный iPhone 11 с ультраширокоугольной камерой. Качество полученных фото и видео значительно возросло, но решение разработчиков не стало «революционным». Согласно имеющейся информации, компания в будущем продолжит поиск новых решений, но при этом может отказаться от существующего на текущий момент основного критерия качественной камеры – оптической стабилизации. Современные девайсы оснащают несколькими камерами, но применять для каждой из них OIS – дорого и сложно, а потому Apple может перейти на стабилизацию сенсора.

Вышеназванная система применялась ранее в зеркальных профессиональных устройствах и позволит несмотря на маленькое разрешение сенсора делать более качественные снимки, так как матрица смещается для каждого кадра, после чего следует объединение изображений. На данный момент Apple не подтверждает «уход» от оптической стабилизации, поэтому данная информация пока существует в качестве предположений инсайдеров.

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