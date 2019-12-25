В Канаде накануне Рождества застрелили 24-летнего рэпера Bvlly

Накануне Рождества в Канаде произошло громкое убийство. В городе Ошава был застрелен популярный 24-летний репер Bvlly.

Как сообщают местные СМИ, в Джакуара Стюарта, выступающего под этим псевдонимом, вчера, во вторник утром выстрелил неизвестный. В это время артист находился неподалеку от своего таунхауса. Рэпер погиб на 25 году жизни, на момент приезда к месту инцидента полицейских он уже не подавал признаки жизни.

Правоохранительные органы пока не комментируют происшествие, ведется следствие. Как стало известно журналистам, речь о задержании кого-либо по подозрению в убийстве исполнителя пока тоже не идет. Кроме того, пока нет единой версии о мотивах совершенного покушения. Полиция изучает доказательную базу, опрашиваются свидетели и очевидцы.

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