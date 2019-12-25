Жена-пенсионерка раскрыла всю правду о Гогене Солнцеве

По словам пенсионерки, сейчас с ее здоровьем все в порядке. Чувствует она себя прекрасно, но, тем не менее, ей грустно от происходящего.
«Во все эти медицинские учреждения меня устраивал Гоген. Он внушал мне, что надо подлечиться, что надо полежать в этом санатории. Это было еще полгода назад. Потом он начал внушать, что я не долечилась. Так как я полностью ему доверяла, то подписала документы на курс 90 дней. Он ни разу меня не навестил», – отметила избранница актера.
Екатерина Львовна утверждает, что ничего не знала о бесконечных поездках Гогена заграницу. Для нее это вскрылось только сейчас, когда она вышла из больницы.
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Позже в эфире появился молодой супруг собственной персоны. Очевидно, что во взаимоотношениях пары не все гладко, так как Солнцев сел вдали от жены.
Шоумен обвинил пенсионерку в нанесении увечий. Кроме того, он публично признался, что всерьез опасается ее.
«Крайний раз, когда мы виделись, пару дней назад, это закончилось знаете чем – огромными синяками. если вы позволите, я сниму штаны. Я могу показать, какие у меня синяки по всем ногам. Я боюсь к ней походить. Я не уверен, что она трезвая, потому что человек выписался не пройдя курс до конца, не долечившись», – заявил Солнцев.
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Последнее: По словам пенсионерки, сейчас с ее здоровьем все в порядке. Чувствует она себя прекрасно, но, тем не менее, ей грустно от происходящего. «Во все эти медицинские учреждения меня устраивал Гоген. Он внушал мне, что надо подлечиться, что надо полежать в этом санатории. Это было еще полгода назад. Потом он начал внушать, что я не долечилась. […]
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