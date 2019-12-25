Ирина Старшенбаум призналась, что отказалась от скандальной роли в фильме «Текст» из-за Александра Петрова

Ирина Старшенбаум стала гостьей нового выпуска передачи «Кино в деталях». С ее ведущим, режиссером Федором Бондарчуком, Ирина обсудила недавнюю премьеру фильма «Вторжение» и вышедший этой осенью в прокат фильм по книге Дмитрия Глуховского «Текст». Оказалось, она могла сыграть главную женскую роль вместо Кристины Асмус, но отказалась по нескольким причинам. Ее смутили и излишне откровенные сцены, и участие в них ее экс-возлюбленного Александра Петрова:

Если ты обнажаешься, страна это не принимает, и это в дальнейшем пугает продюсеров — такое же тоже может быть. И они ее (Кристину Асмус — прим. ред.) уже не очень хотят снимать. Проблема в том, что у нас нет ниши эротического кино. Я знала, что в случае с «Текстом» все так будет. Более того, мне предлагали сниматься в этом фильме. Но все зависит, конечно, от того, почему ты туда идешь. И все зависит еще от человека, с которым ты можешь позволить себе любое обнажение, не только физическое. От «Текста» в итоге я отказалась.

Ирина призналась, что причиной отказа послужил не другой проект, а возможная неловкая ситуация на съемках:

Не, ну это странно просто. Во-первых, у нас с Александром есть ряд совместных работ. Во-вторых, мне показалась странной сцена, где он смотрит постельный эпизод, в котором сыграли Кристина и Ваня Янковский. И, собственно, он реагирует на нее определенным образом. И я просто представила ад, который нас ждет после этого, и подумала, что пусть Саша, конечно, снимается, супер… Нельзя настолько отождествляться с персонажем на экране. Надо, чтобы зритель мог различать актера и его героя, но он пока не умеет.

Ирина Старшенбаум и Александр Петров

Напомним, после премьеры фильма «Текст» на Кристину Асмус зрители обрушились с критикой, а некоторые даже угрожали ей лишением родительских прав и физической расправой. Не помогла актрисе даже поддержка мужа Гарика Харламова и актерского сообщества, которые пояснили, что секс на экране не тождественен сексу в жизни.

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Последнее: Ирина Старшенбаум стала гостьей нового выпуска передачи «Кино в деталях». С ее ведущим, режиссером Федором Бондарчуком, Ирина обсудила недавнюю премьеру фильма «Вторжение» и вышедший этой осенью в прокат фильм по книге Дмитрия Глуховского «Текст». Оказалось, она могла сыграть главную женскую роль вместо Кристины Асмус, но отказалась по нескольким причинам. Ее смутили и излишне откровенные сцены, […]