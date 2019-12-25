Утка к новогоднему столу: рецепт праздничного блюда

Ингредиенты (на 1 порцию):
Утиное филе — 1 шт.
Тимьян — 5 г
Соль — 2 г
Сливочное масло — 20 г
Для мусса из моркови:
Морковь — 100 г
Сливки 22% — 50 г
Розмарин — 5 г
Соль — 5 г
Для соуса демигляс с белыми грибами:
Белые грибы — 100 г
Говяжий насыщенный бульон — 200 г
Сливочное масло — 10 г
Оливковое масло — 10 г
Способ приготовления:
1. Для начала необходимо замариновать утку с солью, тимьяном и сливочным маслом на 1-1,5. Замаринованную утку нужно обжарить на очень слабом огне по 10-12 минут с каждой стороны, накрывая при этом на 5 минут крышкой, чтобы она могла дойти до идеального состояния. Когда утка будет готова, нужно дать ей «отдохнуть» еще 5-7 минут и только потом нарезать.
2. Морковь почистить и запечь при 180 градусах в течение 40 минут. После чего ее нужно пробить мощным блендером и протереть всю массу через мелкое сито. Добавить немного сливок, чтобы разбавить сильную сладость моркови.
3. Соус должен получиться густым. На его приготовление уйдет 20-25 минут: насыщенный говяжий бульон соединить с нарезанными произвольно белыми грибами, добавить свежий тимьян. По готовности — процедить. Кубик белого гриба нарезать, пожарить на оливковом масле, добавить процеженный соус. Довести до кипения.
4. Для подачи филе утки нарезать тонким слайсом и выложить на тарелку. Рядом положить предварительно прогретый морковный крем и полить соусом с кубиками белых грибов. Для украшения выберите любую красивую зелень, например, листья свеклы или свежий шпинат.
Приятного аппетита!
Ресторан TRUE COST на Большой Дмитровке готовится праздновать свой первый Новый год и приглашает присоединиться гостей. Шеф-повар подобрал семь культовых блюд и создал авторское меню, базирующееся на рыбе, птице и тонкой игре с фактурами соусов. Это четыре закуски — карпаччо из сельди со свекольным гелем, оливье с пастрами, салат из скумбрии домашнего копчения с маринованным огурцом и сет закусок — сыров, паштета, джема, чиабатты и красной икры. И три горячих блюда на выбор — лосось на гриле с цукини в азиатском соусе, утиная ножка с картофельным пюре и стейк пастрами с пастой птимптим и соусом из желтой кукурузы. Также в сет входит бокал кавы, а в безалкогольном варианте — сок на выбор.
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