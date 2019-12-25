В Кремле прокомментировали слова Александра Лукашенко о раздорожье России и Белоруссии

Представители Кремля прокомментировали слова президента РБ Александра Лукашенко о том, что отношения Российской Федерации и Белоруссии сейчас находятся на этапе раздорожья. С заявлением выступил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что на деле все совсем по-другому. Об этом свидетельствует ход переговоров в Сочи месяц назад и недавние в Санкт-Петербурге. На данный момент Москва и Минск обсуждают предметные вопросы и представители двух стран проделали большую работу, создали дорожную карту для взаимной интеграции и продолжения создания союзного государства.

Дмитрий Песков отметил, что есть ряд несогласованных вопросов, но это не указывает на кризис в отношениях между Москвой и Минском. Контакты двух столиц будут продолжаться. Сейчас уровень интеграции очень высокий и страны связаны друг с другом. Да, шероховатости остаются, но они не портят общий фон.

Александр Лукашенко в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову заявил, что две страны на данный момент находятся на раздорожье. Однако этого быть не должно.

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