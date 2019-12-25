В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров. Это должно помочь наиболее уязвимым старикам приобрести необходимые продукты для праздничного стола и другие атрибуты Нового года.

С таким предложением Чернышов обратился к руководителю минтруда и соцзащиты Максиму Топилину. По мнению парламентария, государство должно позволить одиноким пенсионерам провести праздники так, как им захочется, особенно это касается тех, чьи траты на Новый год превысят 25% от пенсии. Суммы выплат «новогоднего капитала» должны быть привязаны к средней пенсии в определенном регионе.

На предложение Бориса Чернышова отреагировали в Совете Федерации. Руководитель соцкомитета Совфеда Валерий Рязанский назвал идею популлистической и утопией. Рязанский отметил, что Минтруда не должен становиться Дедом Морозом, у которого в мешке есть подарки для разных категорий людей. К томе же деньги на новогодний капитал нужно будет забрать у другой части населения.

Кроме того, «новогодний капитал» превознесет одних пенсионеров над другими. На сегодняшний день в РФ проживает 20 млн пожилых людей, которые получают меньше двух прожиточных минимумов. Даже если каждому выделить по одной тысяче рублей, то затраты составят 20 млрд долларов.

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