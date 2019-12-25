В Припяти впервые с момента аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку

С момента аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти Киевской области впервые установили новогоднюю елку. Об этом сообщает телеканал ZIK.
Елку установили у дворца культуры «Энергетик». На мероприятии собрались бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями из детства.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей промышленной ядерной катастрофой в истории.
В городе энергетиков Припяти тогда проживало 47,5 тыс. человек.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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