В Припяти впервые с момента аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку

С момента аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти Киевской области впервые установили новогоднюю елку. Об этом сообщает телеканал ZIK.

Елку установили у дворца культуры «Энергетик». На мероприятии собрались бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями из детства.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей промышленной ядерной катастрофой в истории.

В городе энергетиков Припяти тогда проживало 47,5 тыс. человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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