В Татарстане голый мужчина подрался с полицейскими на автобусной остановке

Минувшей ночью в Татарстане молодой человек подрался с полицейскими на автобусной остановке. Как сообщают СМИ, дебошир был абсолютно голым, при этом пытаясь избить работников правоохранительных органов.

В Нур-Султане пьяный 44-летний житель устроил дебош на автобусной остановке. Инцидент произошел в три часа ночи, о чем рассказали местные жители. Прибыв по вызову, полицейские увидели, как подозреваемый ломает установленную лавочку. При попытке задержания он пытался избить работников правоохранительных органов частью конструкции, однако безрезультатно.

Полиция задержала дебошира, им оказался ранее судимый местный житель, он был передан в местное отделение полиции и ожидает наказания. Раньше, отметили в ведомстве, житель привлекался к ответственности за разбой и грабежи.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «Об аренде государственного и коммунального имущества» № 157-ІХ. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Офиса президента. Закон внедряет простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду государственного и коммунального имущества, которая более выгодна благодаря свободной конкуренции. Документ излагает в новой редакции Закон Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества», а также […]