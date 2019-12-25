В Ленинградской области семеро школьников отравились неизвестными конфетами

Как сообщают в СК РФ по Ленинградской области, семеро детей в деревне Гарболово отравились конфетами. Сами дети рассказали, что угощения им дал одноклассник в школе.
Инцидент произошел вчера, мальчик купил конфеты в одном из местный магазинов, принес их в школу и угостил друзей. После употребления лакомства семеро детей почувствовали недомогание, позже их доставили в больницу симптомами отравления. Правоохранители уже изъяли в торговой точке, где были куплены конфеты, всю продукцию и отправили ее на проверку.
По данным СК, в настоящее время в больнице под наблюдением врачей остаются двое детей, еще двоих перевели на амбулаторное лечение. Состояние пострадавших удалось нормализовать.
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