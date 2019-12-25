В Тамбове абсолютно голый мужчина разгуливал по улице и пугал прохожих

В Тамбове местных жителей напугал абсолютно голый мужчина, разгуливающий по проезжей части и улицам. Как отметили позже правоохранители, он делает подобное не впервые.

Инцидент произошел вчера днем, рассказали местные жители в социальных сетях. Очевидцы сняли на камеру, как абсолютно голый местных житель ходил по проезжей части, при этом он постоянно размахивал руками и менял направление движения. На место инцидента вызвали полицию, правоохранители задержали дебошира, а позже отметили, что встречают его в таком состоянии не в первый раз.

По данным сотрудников правоохранительных органов, у местного жителя наблюдается психическое расстройство, ввиду чего он пугает людей на улицах, выходя абсолютно голым.

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