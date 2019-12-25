Русский Tesla Cybertruck продают за 666 666 рублей

На одном из автомобильных сайтов было опубликовано объявление о продаже русской версии Tesla Cybertruck. За модель на базе ВАЗ-2109 продавец запросил 666 666 рублей.

Отечественный Tesla Cybertruck сделал мастер из Московской области. Четыре механика потратили на его создание восемь дней. На производство автомобиля они потратили 80 тысяч рублей. Для кузова были использованы металлические листы, а стекла сделаны из поликарбоната. Модель оснащена стандартным двигателем ВАЗ-2109 мощностью 81 лошадиная сила и объемом 1,6 литра. Трансмиссия представлена пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.

Оригинальная версия Tesla Cybertruck была представлена 22 ноября. Новая модель Илона Маска имеет простой и угловатый дизайн интерьера. На сегодняшний день автомобиль предзаказали 200 тысяч человек. Производство модели запланировано на 2021 год.

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