В мире: Грузия решила говорить с Россией по-украински

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила восстановить российско-грузинский диалог. Но, по ее мнению, идти он должен в «нормандском формате». Однако в жизнеспособности этой идеи сомневаются не только в Москве, но и в Тбилиси. Причина проста — у Донбасса и бывших грузинских республик абсолютно разный статус. И профессиональный дипломат Зурабишвили не знать этого не может.

В среду президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с предложением: выстраивать диалог Тбилиси с Москвой по примеру тех переговоров, которые «нормандская четверка» ведет по Донбассу. Таким образом, Грузия вместе со своими партнерами была бы представлена на переговорах с Россией, «так как у нас одних нет силы вести переговоры», полагает Зурабившили. По ее мнению, результативными могут быть переговоры между сторонами, которые находятся в равном положении. «Нам нужна поддержка», – добавила президент.

Напомним, что переговоры в «нормандском формате» идут с переменным успехом более четырех лет. С миротворческой инициативой в июне 2014 года – в разгар боев между украинской армией и ополченцами ДНР и ЛНР, выступил тогдашний президент Франции Франсуа Олланд. Сама «четверка» оформилась после встреч глав Германии, Франции, РФ и Украины в замке Шато-де-Бенувиль в Нормандии. Возможно, это обстоятельство имеет особое значение, для уроженки Парижа, бывшей сотрудницы МИД Франции Саломе Зурабишвили.

Напомним, что с 2016 года переговоры в нормандском формате были фактически замороженными и возобновились лишь в начале декабря. Причем, как отмечала газета ВЗГЛЯД, результативность переговоров «четверки» вызывает сомнения, учитывая позицию украинского руководства.

Но, судя по заявлению Зурабишвили, формат, созданный с конкретными целями – обсуждения примирения сторон в Донбассе, исполнения Минских соглашений и т.д. – можно применить в совершенно иной ситуации. А именно для восстановления российско-грузинских отношений. Напомним, дипотношения между Россией и Грузией были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Признание независимости двух республик, в свою очередь, стало следствием агрессии Грузии против Южной Осетии.

Отношения двух стран относительно нормализовались после того, как в 2013 году Михаил Саакашвили покинул пост президента. Однако летом нынешнего года ситуация серьезно ухудшилась – это произошло после того, как делегация депутатов Госдумы, прибывшая на православную ассамблею в Тбилиси, подверглась нападению толпы сторонников Саакашвили. В качестве мишени был выбран депутат Госдумы Сергей Гаврилов, которого обвинили в «поддержке сепаратизма», и даже стали утверждать, будто бы Гаврилов в начале 90-х воевал против грузин в Абхазии.

Саломе Зурабишвили после победы на президентских выборах в 2018 году заявляла об отказе от любого сотрудничества с Москвой и говорила, что считает Россию врагом Грузии и оккупантом. Тем не менее, во время июньских протестов она проявила сдержанность, призывала все политические силы Грузии к диалогу, и резко осудила хамские высказывания телеведущего Георгия Габуния в адрес Владимира Путина. Тогда же лидер партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили (которого считают фактическим руководителем республики), назвал «врагами народа» тех, кто выступает за прекращение торговли между Россией и Грузией. Он же заявил: рынки Европы и Украины не могут являться альтернативой российскому, подчеркнув, что те, кто утверждает обратное, неучи и невежды.

Тем не менее, вызывает сомнения готовность протеже Иванишвили – президента Саломе Зурабишвили — к реальным шагам по восстановлению отношений с Россией. Сперва она выставила Москве заведомо невыполнимые условия и потребовала, чтобы РФ «перестала строить отношения на принуждении». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, это заявление не поняли ни в Москве, ни в Грузии. В целом такая риторика была характерна для Тбилиси во время президентства Саакашвили. Теперь Зурабишвили предлагает «нормандский формат» для Грузии, но считать это реальным шагом вперед нельзя, отмечают как грузинские эксперты, так и российские политики.

«Вряд ли это осуществимо, – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Грузино-американского университета Сосо Цинцадзе. – Украина сегодня у международного сообщества как гиря на шее. Вторую гирю, лишнюю головную боль в виде Грузии они не захотят. К тому же достаточно вспомнить, в каких условиях создавалась «нормандская четверка».

Российский сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что «такой формат не применим к ситуации Грузии с Абхазией и Южной Осетией, потому что речь идет о республиках, которые РФ признала самостоятельными и от своего решения не откажется».

«Нормандский формат» уникален. Он создан специально под ситуацию в Донбассе, и он не применим к другим ситуациям на постсоветском пространстве.

Причина в том, что в рамках «нормандского формата» обсуждается судьба территории, которая является составной частью Украины. Это признается Россией и другими участниками формата. Мы ищем пути выхода из кризиса и возвращения Донбасса в состав Украины, но при гарантиях безопасности и соблюдения прав его граждан», – сказал Пушков газете ВЗГЛЯД.

В случае с Грузией, продолжил Пушков, ситуация совсем иная. «В 2008 году РФ признала и Абхазию, и Южную Осетию, как самостоятельные государства. Для того, чтобы вернуть эти республики в состав Грузии «нормандский формат» не поможет. С другой стороны, РФ не откажется от признания этих республик. Если Грузия хочет налаживать с ними отношения – она должна вести переговоры с ними напрямую. А для Москвы участие в такого рода переговорах ставит под сомнение признание самостоятельности этих республик», – отметил собеседник.

«Потому самый правильный ход для грузинского руководства – снизить накал антироссийской риторики, переходить к прямым переговорам с Россией и создавать хорошие условия для российских туристов», – считает Пушков.

«Все зависит от грузинской стороны. Путин принял решение не применять экономические санкции против Грузии, хотя Госдума выступила за них. А президент Грузии говорит о готовности вести переговоры с Москвой при соблюдении определенных условий», – заметил сенатор. По его словам, Грузии стоит отказаться от предварительных условий по переговорам, поскольку диалог с Россией больше нужен Грузии, чем России, как крупной стране с большой экономикой. «Грузия в наших экономических связях играет малую роль», – заключил Пушков.

Схожего мнения придерживается зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Вдвоем иногда действительно бывает трудно договориться, но впятером еще труднее. Зачем вовлекать в эту историю еще кого-то?

Это мало что дает», – сказал сенатор.

Он полагает, что если с определенными странами «у нас возникают недоразумения», то главы государств встречаются несколько раз в году и обсуждают проблемы.

«А власти Грузии заняли обиженную позицию и думают, что если они соберут 5-6 стран вместе, то решения будут приниматься быстрее. Но это не так», – сказал Климов газете ВЗГЛЯД. По его мнению, если Грузия хочет улучшить двусторонние отношения с Россией, она может делать это самостоятельно.

«К тому же для решения технических вопросов у нас есть посредник в лице Швейцарии. Но будет лучше, если Грузия начнет развивать двухсторонний формат отношений. Напомню, что инициаторами разрыва дипломатических отношений с Грузией были не мы», – заключил Климов.

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