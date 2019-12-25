Путин призвал работать над снижением ставки по ипотеке

25.12.2019, 17:19, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо дальше работать над снижением ставки по ипотеке.

«Очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке. То, что она к концу года снизилась на уровень в среднем меньше 9%, это, мне кажется, очень хороший показатель», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Он обратился к Минфину, Банку РФ и профильным ведомствам с просьбой внимательно наблюдать за этим показателем.

Стоит отметить, что, по расчетам экспертов, количество семей, взявших ипотеку, в 2020 году возрастет до 1,6 млн человек, при этом целевая величина ставки на 2020 год составит 8,7%.

В декабре в Госдуме предложили расселять аварийные дома с помощью ипотеки, по предложению депутатов, первый взнос за кредит должен оплачивать Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3%.



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