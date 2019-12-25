Мнение: Три Украины: Советская, Лживая, Могильная

Украина сегодня находится в конце своей второй стадии. Лучше бы эта стадия была последней, но боюсь, что нас ждет еще одна – последняя. Политический прогноз от Лебедева Сергея — в материале ВосходИнфо





Я родился в Советском Союзе. Название Украина у меня всегда ассоциировалось с солнцем, бескрайней степью, где на 10 километров видно. Ласковое море, улыбающиеся загорелые люди. Легко работалось, легко училось, и отдых был легкий. Впереди ждало то будущее, которое мы выбирали сами, и преградой могли быть только мы.

А еще была ГОРДОСТЬ. Гордость, что я гражданин Великого Советского Союза. Великим он был не только потому, что деды победили в самой страшной войне последних столетий. Деды смогли в кратчайшие сроки из руин восстановить страну. Никто в мире был не способен на это, только мы – СОВЕТСКИЙ НАРОД! А то, что я был с Украины, ничего особого не значило. И подтрунивания «хохол» и «кацап» воспринимались как дружеские, не было в них негатива ненависти, и уж тем более разной истории.

Та Украина была самой урбанизированной республикой СССР. Гидроэлектростанции, мосты, разработки космических кораблей, передовые лазерные технологии. Я успел поработать в отделе лазерных технологий в ЦНИИТС. Мы в будущее смотрели, мы жаждали знаний, прорывных изобретений, научных исследований, побед в спорте, трудовых свершений. И все это не для того, чтобы патент на карман положить или сниматься в рекламе, как спортсмен. Все было для Родины, для будущего. Каждый наш шаг приближал нас к фантастическим мирам, где межпланетные перелеты, иные миры…

Она ушла. Та Украина больше не существует, она могла существовать ТОЛЬКО в Советском Союзе. Уверен, что и ТА Белоруссия тоже могла быть только в СССР. И та Прибалтика, с прекрасными людьми, говорящими с интересным акцентом; Грузия с виноградом, морем и шашлыком, Казахстан с внезапно голубой Сырдарьей на фоне высохшей августовской степи. И, конечно же, бескрайняя Россия, где родственники под Курском, а вокруг деревни — настоящий лес с волками и кабанами, парным молоком, бездонным небом и ледяными родниками. Все это осталось в Союзе.

И пришла вторая Украина, лживая. Пришла обманом. На первом референдуме народ УССР высказался «ЗА» сохранение обновленного Союза. В декабре провели второй референдум, в котором был вопрос «Подтверждаете ли вы независимость Украины?». Конечно,«подтверждаем», в чем вопрос-то? А дело в том, что в составе Союза УССР была независимой республикой, со своей Конституцией, своими вооруженными силами, своим местом в ООН. Мы все учились в школе. Мы все это знали и нас просили ЭТО подтвердить. И подтвердили… Так началась Лживая Украина.

Лгали и воровали все, кто был при власти. Одни меньше, как при Кучме, другие больше как началось при Януковиче и продолжается по возрастающей до сих пор. И наивны те, кто думает, что Лживую Украину можно привести в чувство. Это ее единственная жизнь, другой она не знает. Ее можно только уничтожить, и на пепелище попробовать построить новую, но уже не Украину. Союзную республику, федеральный округ, автономию – споры идут, но на данный момент это не существенно. И дело не в том, кто там кого кормить будет. Могу поспорить: херсонскими помидорами и арбузами можно затарить всю Россию до Владивостока. А на николаевском стапеле №0 «Кузя» не утонет и не загорится, тем более, что он рожден был на этом стапеле. Но это не будет Украиной!

Лживая Украина подходит к концу своего существования. Уже невозможно по-тихому грабить, приходиться выжимать все соки с территории и людей. И тут даже хатаскрайник восстанет, когда его хата будет гореть, пусть и с краю. А все идет к этому. Нет образования, из самой урбанизированной республики Украина превращается в средневековую Европу — с колдунами, магами, экстрасенсами, жертвоприношениями и эпидемиями. Совсем рядом то время, когда «суд Линча» станет обыденностью, как кошка на мусорнике. Уже есть сотни, если не тысячи видео, где наказывают наркоманов, ищущих закладку, ломают кости воришкам, двенадцатилетние устраивают такие драки в школе, что не в каждой тюрьме происходят.

И приходит время третьей МОГИЛЬНОЙ Украины. Могильной потому, что кроме могил, ничего не останется, даже обманутого народа у разбитого корыта. Как первая, Советская Украина допустила ростки бандеровщины и нацизма, которые сломали ее, так и вторая, Лживая Украина вырастила в защиту своих капиталов мразей, которые готовы убивать и упиваются своей безнаказанностью. И вот теперь приходит конец Лживой Украине. Мразям мало крови, они не хотят воевать на Донбассе, так как здесь в ответ дают очень неслабо. Мразям кроме безнаказанности нужна еще и беззащитная жертва! И это будешь ты, гражданин Украины, считающий себя украинцем. Потому, что считающие себя русскими сопротивляются, и их трогать опасно. А вот за украинца никто не вступится, чай не уссурийские тигры, от них не убудет.

Хотел бы я ошибаться и, чтобы со смертью Лживой Украины, закончилась любая Украина. Но то, что происходит, говорит о том, что я не ошибаюсь. Сегодня в суде, где решалась мера пресечения обвиняемым в убийство журналиста Шеремета,мрази устроили шабаш. То, что журналиста облили мочой и запинали ногами – это не новость и бывало уже не один раз. Показательно то, что науськивал толпу убийца Стерненко, к которому государство приставило охрану, как к государственному деятелю.

А на нападение на журналиста украинские менты не отреагировали вообще никак! Никак не отреагировали стоящие у входа в суд нацгвардейцы. Уверен, если бы его там убили, они тоже никак не отреагировали бы. Потому, что пока ты, маленький украинец, спал, наступило время Украины Могильной.

Лебедев Сергей (Лохматый) для ВосходИнфо

Источник: Конт

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