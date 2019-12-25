Путин раскритиковал закупку оборудования для нацпроектов

25.12.2019, 17:12, Новости дня

Закупка оборудования для нацпроектов затянута и не отрегулирована, сообщил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Национальные проекты содержат огромный ресурс для развития отечественной промышленности, для создания в РФ новых, высокотехнологичных производств, на закупку машин и оборудования направляются триллионы рублей, эти средства, как мы и договаривались, должны, главным образом, работать в экономике страны, содействовать ее качественному росту», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

Он добавил, что поручения по этому поводу давались еще в 2018 году, но только сейчас появилось понимание, как организовать процесс.

«В результате из-за того, что достаточно долго, никуда не торопясь, я бы сказал, фактически, год упущен – в ближайшее время нужно принять все нормативные изменения, а в первом квартале будущего года запустить процедуру контроля и мониторинга закупок оборудования в рамках нацпроектов, чтобы было видно – кто, где, что, каким образом приобретает», – заключил президент.

Отметим, что только в рамках нацпроекта «Образование» в 2019 году 2049 школ из 50 регионов получили высокотехнологичное оборудование для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.

Напомним, Путин в среду заявил, что правительство не будет корректировать целевые показатели по национальным проектам и снижать планку.



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