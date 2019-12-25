Медведев потребовал пресечь продажу аналогов снюса

Премьер Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору пресечь продажи вне торговых точек и в интернете аналогов снюса — измельченного табака, который для рассасывания закладывают под губу, — где табак заменен на никотин.

«Эти смеси, продающиеся под видом тех же конфет, по факту содержат в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете. Их легко приобрести несовершеннолетним», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

В Роспотребнадзоре подтвердили, что требования провести внеплановые проверки получили все их территориальные управления. Необходимость этого в ведомстве объяснили тем, что смеси из-за большого содержания никотина создают «угрозу жизни и здоровью населения, в особенности детей и молодежи»: только за последнюю неделю сообщалось о госпитализациях школьников в Москве, Костроме, Барнауле, Уфе, Владивостоке и Новосибирске. Несколько отравлений подростков взял под личный контроль председатель СК Александр Бастрыкин.

В настоящее время никотиносодержащие смеси для рассасывания не запрещены: продажа же снюса и насвая запрещена, за их распространение грозит административный штраф. При этом, например, в Курганской области на их продавцов сразу после критики губернатора завели уголовные дела о «сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей».

Источник: Новая газета

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