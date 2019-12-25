Автоновости: Российский Tesla Cybertruck уже продают по цене Lada Vesta

Стилизованная под электропикап Tesla Cybertruck российская самоделка, пойманная на дорогах Москвы, уже успела наделать немало шума в соцсетях. И вот теперь, на волне «хайпа», создатели машины решили выставить ее на продажу, заломив за нее цену нового автомобиля!

Создатели самодельного пикапа Tesla Cybertruck с Youtube-канала "Пушка Гараж" уже выставили свое детище на auto.ru и просят за уникальное изделие 666 666 рублей, за которые, между прочим, уже можно купить новый седан Lada Vesta 1,6 с МКПП.

Кибер-пикап Tesla уже выехал на улицы США (но к клиентам едет не так шустро)

Но "Веста", разумеется, и близко не стоит по "хайповости" и способности привлекать внимание прохожих, о чем сообщается в описании машины. Также в своем шутливом рассказе о самоделке команда сообщает, что это "машина, благодаря которой акции Теслы выросли до 420$ за штуку". Внимание также акцентируется, что российский Cybertruck (тогда уж лучше CybertRUck. прим.ред) "не бит и отлично покрашен", имеет панорамную крышу, тонировку 95% и отличный обзор. Вход в машину — через огромную заднюю дверь, она тут единственная.

Также гаражные мастера добавляют, что у машины заниженная подвеска и уникальные диски ручной работы, выполненные по чертежам. Но хотя автомобиль на ходу и с документами, продавец рекомендует возить с собой болгарку — видимо, для внеплановых ремонтов кузова.

За основу нашумевшей самоделки была взята вазовская "девятка" с пробегом 130 000 км, которую затем "раздели", а сверху наварили каркас, обшитый листами железа с краской "под хром" и поликарбонатными стеклами. Весь бюджет проекта составил 80 000 рублей и занял 8 дней, пишет "Российская газета".

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