Автоновости: Иностранных производителей в России могут лишить компенсаций (машины подорожают)

Неожиданно появился еще один фактор, который может привести к росту цен на новые автомобили в стране. В правительстве России решили пересмотреть схему выплаты компенсаций утильсбора, которая привязана к уровню локализации. Новый метод может лишить субсидий иностранные концерны.

Объемы выплачиваемых компенсаций решено "завязать" на степень локализации выпускаемых в России автомобилей. Как отмечает "КоммерсантЪ", которому удалось познакомиться с концепцией, с течением времени уровень "привязки" будет меняться: если в следующем году для получения половины всех выплат достаточно будет наличия подписанного специнвестконтракта, то в 2021-м уже 75% компенсаций будет зависеть от локализации, а в 2022-м – все 100%.

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При этом подсчитывать уровень локализации будут по балльной системе, где каждый производственный процесс "весит" определенное количество баллов. Число баллов, которые производителю нужно набрать для получения 100-процентной компенсации, тоже будет меняться (само собой, в большую сторону) – от 1,5 тысячи в 2021 году до 5,4 тысячи в 2028. Издание отмечает, что в проекте новой схемы уже прописаны значения для некоторых автомобилей: скажем, Lada Vesta с автоматической трансмиссией "оценена" в 3,3 тысячи баллов, тогда как Hyundai Solaris "потянул" всего на 1,4 тысячи.

При этом в свое время чтобы иметь возможность заключить СПИК, дающий право на субсидии, производитель должен был организовать на территории страны как минимум сварку и окраску кузовов. Сейчас эта процедура оценивается всего в 900 баллов. Ранее было обещано, что субсидии сохранятся для всех производителей, подписавших специнвестконтракты, но сейчас в правительстве неожиданно взяли на вооружение другую концепцию.

Опрошенные изданием участники рынка утверждают, что новая схема изменит условия ведения автомобильного бизнеса в России: в краткосрочной перспективе она может привести к резкому повышению цен (производители вынуждены будут компенсировать затраты на утильсбор либо на увеличение степени локализации), а в дальнейшем вполне возможно продолжение спада продаж и, как следствие, пересмотр планов иностранных брендов по выводу на наш рынок новых моделей.

Любопытно, что изначально утилизационный сбор задумывался, как некое препятствие на пути снижения ввозных пошлин, а сейчас расценивается правительством как инструмент давления на производителей с целью увеличения ими степени локализации производства.

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