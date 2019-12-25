В Подольске мужчина порезал колеса у 76 машин. Преступник сам сознался, что находится под веществами.
Так как многие собирались на работу или от знакомых узнали о случившемся, то заявление прибывшим полицейским написали многие, больше половины потерпевших. Вероятно, теперь злоумышленнику придется встретить новый год в изоляторе, пишет телеграм-канал «Hue».
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Последнее: В недавнем выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» обсуждалась тема светской жизни в Москве. Журналист и основатель Telegram-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр высказала мнение о том, что, к примеру, Константин Богомолов присоединился к культурному пласту столицы, лишь «присосавшись» к нему. В ходе беседы Столяр заявила, что большая часть людей, относящихся к столичному светскому обществу, мало понимает в искусстве, […]
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