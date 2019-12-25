В Подольске мужчина порезал колеса у 76 машин. Преступник сам сознался, что находится под веществами.

Так как многие собирались на работу или от знакомых узнали о случившемся, то заявление прибывшим полицейским написали многие, больше половины потерпевших. Вероятно, теперь злоумышленнику придется встретить новый год в изоляторе, пишет телеграм-канал «Hue».

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