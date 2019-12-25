В Харьковской области следователь продавал в РФ информацию с закрытым доступом

В Харьковской области задержали следователя Главного управления Нацполиции области за несанкционированное копирование и сбыт служебной информации. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Правоохранители выявили факты несанкционированного распространения следователем информации, которая хранится в компьютерах и автоматизированных системах.
Установлено, что 24 января, 22 февраля и 14 мая полицейский получил деньги за свои услуги в сумме 16 тыс 350 грн.
24 декабря он в очередной раз пытался продать служебную информацию, за что получил 1300 грн. После этого следователя задержали.
«Во время досудебного расследования установлены неоднократные факты пересылки полицейскому денег с территории Российской Федерации за распространение информации с ограниченным доступом», – отметили в пресс-службе прокуратуры.
Проводятся обыски и другие следственные действия, устанавливаются другие служебные лица, причастные к преступлению.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: видео Видео: The HARDKISS / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- 37 тыс. украинцев в 2019 году перенесли мобильный номер при смене оператора / 23 декабря
- Парламент Боливии запретил Моралесу участвовать в выборах / 24 ноября
- МИД Польши: Путин искажает причины начала Второй мировой / 22 декабря
- В Словакии восемь человек погибли в результате взрыва и пожара в жилом доме / 7 декабря
- Тотальный тест «Доступная среда» прошел в донской столице / 3 декабря
- Глава Boeing Деннис Меленберг ушел в отставку на фоне кризиса 737 MAХ / 23 декабря
- Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым в храм Христа Спасителя / 12 декабря
- В мире: С-400 стали поводом для изгнания американских военных баз / 16 декабря