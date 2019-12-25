В Харьковской области следователь продавал в РФ информацию с закрытым доступом

25.12.2019, 17:06, Новости дня

В Харьковской области задержали следователя Главного управления Нацполиции области за несанкционированное копирование и сбыт служебной информации. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Правоохранители выявили факты несанкционированного распространения следователем информации, которая хранится в компьютерах и автоматизированных системах.

Установлено, что 24 января, 22 февраля и 14 мая полицейский получил деньги за свои услуги в сумме 16 тыс 350 грн.

24 декабря он в очередной раз пытался продать служебную информацию, за что получил 1300 грн. После этого следователя задержали.

«Во время досудебного расследования установлены неоднократные факты пересылки полицейскому денег с территории Российской Федерации за распространение информации с ограниченным доступом», – отметили в пресс-службе прокуратуры.

Проводятся обыски и другие следственные действия, устанавливаются другие служебные лица, причастные к преступлению.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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