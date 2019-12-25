Зеленский подписал закон, предусматривающий запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой изменения в закон «О рынке электрической энергии», которые предусматривают в том числе запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.
Информация об этом размещена на сайте украинского парламента.
Закон Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 4 декабря. Поправку, согласно которой импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам будет запрещен, внес в документ нардеп от «Слуги народа», глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. «Правкой в конце сентября мы открыли двусторонние договоры. Сегодня мы эти двусторонние договоры закрыли», – сказал он журналистам.
Голосование за принятый закон пытались отменить, однако за такой проект постановления 12 декабря проголосовало только 47 нардепов. В тот же день документ подписал спикер Рады Дмитрий Разумков, после чего закон был отправлен на подпись президенту.
Комментируя подписание закона Зеленским, в Офисе президента отметили, что «целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, что является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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