Зеленский подписал закон, предусматривающий запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой изменения в закон «О рынке электрической энергии», которые предусматривают в том числе запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.

Информация об этом размещена на сайте украинского парламента.

Закон Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 4 декабря. Поправку, согласно которой импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам будет запрещен, внес в документ нардеп от «Слуги народа», глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. «Правкой в конце сентября мы открыли двусторонние договоры. Сегодня мы эти двусторонние договоры закрыли», – сказал он журналистам.

Голосование за принятый закон пытались отменить, однако за такой проект постановления 12 декабря проголосовало только 47 нардепов. В тот же день документ подписал спикер Рады Дмитрий Разумков, после чего закон был отправлен на подпись президенту.

Комментируя подписание закона Зеленским, в Офисе президента отметили, что «целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, что является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В недавнем выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» обсуждалась тема светской жизни в Москве. Журналист и основатель Telegram-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр высказала мнение о том, что, к примеру, Константин Богомолов присоединился к культурному пласту столицы, лишь «присосавшись» к нему. В ходе беседы Столяр заявила, что большая часть людей, относящихся к столичному светскому обществу, мало понимает в искусстве, […]