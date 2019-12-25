«Динамо» отдало двух футболистов в аренду клубам УПЛ

Киевское «Динамо» отдало в аренду двух своих игроков – Романа Вантуха и Никиту Кравченко, сообщает официальный сайт клуба.

Вантух до завершения сезона 2019/20 будет выступать за «Александрию», а Кравченко за донецкий «Олимпик».

В первой половине сезона Вантух выступал на правах аренды за донецкий «Олимпик», где сыграл 10 поединков, забил один гол и отдал результативную передачу.

Кравченко в этом сезоне не выходил на поле в составе взрослой команды «Динамо».

После 18-ти туров чемпионата Украины «Олимпик» идет на девятом месте в турнирной таблице и имеет в активе 18 очков, «Александрия» занимает пятую позицию с 33 баллами.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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