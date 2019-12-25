Бывшей королеве красоты удалили часть черепа

Врачи в США удалили бывшей королеве красоты Синтии Мартинес часть черепа после того, как у нее случился разрыв аневризмы головного мозга, информирует Daily Mail.
35-летняя женщина смогла восстановиться после болезни, несмотря на удручающие прогнозы медиков, и сейчас живет с синтетическим имплантом на месте отсутствующей части черепа.
Синтия участвовала в конкурсах красоты с 14 лет, а затем сидела в жюри. Последние 13 месяцев она не могла работать из-за своего состояния, информирует «Вести.ru».
Плохо бывшей королеве красоты стало в ноябре 2018 года. Она потеряла сознание, когда наклонилась к ребенку. Врачи скорой помощи решили, что у женщины передозировка наркотиками и ввели ей двойную дозу препарата, блокирующего действие опиатов.
«Не помню, как меня привезли в больницу, но, как мне сказали, я кричала от ужасной головной боли и просила лед. В течение нескольких часов мне сделали трепанацию черепа, чтобы удалить аневризму», – рассказала Мартинес.
Еще через несколько дней у нее случился инсульт, а также развилась пневмония и легочная инфекция, началось заражение крови.
«Перед инсультом и второй операцией все, казалось бы, шло хорошо, но внезапно дела резко ухудшились. Моя семья была в шоке», – рассказала Синтия.
Тот факт, что ей удалось выздороветь, женщина считает чудом.
«Чудеса и сила молитвы существуют. У меня есть родственники в Чили, Аргентине и Уругвае, и они молились за меня, как и друзья в Испании и коллеги в Великобритании и США. И это помогло», – отметила она.
Ранее в Китае девочке пересадили череп, напечатанный на 3D-принтере.
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